Хачанов уступил Гоффену на турнире в Индиан-Уэллсе
Матч раунда второго раунда турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США)
между бельгийцем Давидом Гоффеном и россиянином Кареном Хачановым завершился
победой бельгийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 3:6, 6:3 в пользу
Гоффена.
Матч продолжался один час и 55 минут. Хачанов сделал девять
эйсов при четырех у соперника. Также оба теннисиста допустили по шесть двойных
ошибок.
Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450
Второй раунд
Матч
Гоффен Д. (Бельгия) - Хачанов К. (Россия) - 6:4, 3:6, 6:3
Место и дата
11 марта 23:30, , Онлайн-трансляция
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