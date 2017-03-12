«Сан-Хосе» уступил «Нэшвиллу»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нэшвилла».
Хозяева открыли на седьмой минуте благодаря голу Пола
Мартина. «Нэшвилл» ответил тремя голами
- отличились Райан Джохансен, Джеймс Нил и Виктор Арвидссон.
«Нэшвилл» набрал 77 очков и занимает седьмое место на Западе.
У «Сан-Хосе» 87 очков и третье место.
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