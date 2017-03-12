День в истории. Андреасу Кепке исполнилось 55 лет

Сегодня отмечает день рождения известный немецкий вратарь Андреас Кепке. Ему исполнилось 55 лет.

Кепке выступал за «Хольштайн», «Шарлоттенбург», «Герту», «Нюрнберг», «Айнтрахт» и «Марсель». Вместе с «Нюрнбергом» он стал победителем второй бундеслиги.

В составе сборной Германии Кепке стал чемпионом мира 1990 года и вице-чемпионом Европы 1992 года (в обоих случаях – в качестве запасного вратаря). На чемпионате Европы 1996 Кепке был основным вратарем команды и завоевал чемпионский титул.

После завершения карьеры Андреас Кепке стал тренером вратарей сборной Германии. В этом качестве он стал чемпионом мира 2014 года, а также серебряным призером Евро-2008.