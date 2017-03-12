День в истории. Андреасу Кепке исполнилось 55 лет
Сегодня отмечает день рождения известный немецкий вратарь
Андреас Кепке. Ему исполнилось 55 лет.
Кепке выступал за «Хольштайн», «Шарлоттенбург», «Герту», «Нюрнберг»,
«Айнтрахт» и «Марсель». Вместе с «Нюрнбергом» он стал победителем второй
бундеслиги.
В составе сборной Германии Кепке стал чемпионом мира 1990
года и вице-чемпионом Европы 1992 года (в обоих случаях – в качестве запасного
вратаря). На чемпионате Европы 1996 Кепке был основным вратарем команды и
завоевал чемпионский титул.
После завершения карьеры Андреас Кепке стал тренером
вратарей сборной Германии. В этом качестве он стал чемпионом мира 2014 года, а
также серебряным призером Евро-2008.
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