3000 болельщиков подписали петицию о переигровке матча «Барселона» - «ПСЖ»
На сайте Change.org была зарегистрирована петиция о переигровке матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ». Напомним, что «Барса»
победила в этом матче со счетом 6:1.
Как сообщает Marca, петиция создана болельщиком, которого зовут Луис
Мелендо. В тексте петиции он привел 12 спорных, по его мнению, эпизодов матча,
которые арбитр трактовал в пользу «Барселоны». На данный момент петицию
подписали около 3000 болельщиков.
Напомним, что «Барселона» благодаря этой победе вышла
в 1/4 финала. В первом матче команда уступила со счетом 0:4.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически