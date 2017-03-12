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3000 болельщиков подписали петицию о переигровке матча «Барселона» - «ПСЖ»

Источник:  MarcaКомментарии

На сайте  Change.org была зарегистрирована петиция о переигровке матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ». Напомним, что «Барса» победила в этом матче со счетом 6:1.

Как сообщает Marca, петиция создана болельщиком, которого зовут Луис Мелендо. В тексте петиции он привел 12 спорных, по его мнению, эпизодов матча, которые арбитр трактовал в пользу «Барселоны». На данный момент петицию подписали около 3000 болельщиков.

Напомним, что «Барселона» благодаря этой победе вышла в 1/4 финала. В первом матче команда уступила со счетом 0:4.

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