Хосеп Гвардиола: Мы можем гордиться выходом в полуфинал Кубка Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии.
Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Мы очень довольны тем, что вышли в следующий раунд. На пути к полуфиналу мы провели ряд выездных матчей против команд АПЛ и одной из сильнейших команд Чемпионшипа: игроки могут гордиться результатом. Мы хорошо играли сегодня с начала матча. Мы могли закрепить за собой победу минут на 30 раньше, но не реализовали несколько голевых моментов.
Так же было в матче с «Мидлсбро»
на нашем поле – много моментов в первом тайме, которые не привели к голам. Нам
нужно работать над этим, быть точнее. Теперь восстановим силы и будем
готовиться к поездке во Францию.
Эффективная атака – это лучшая форма защиты. Сегодня наши защитники останавливали противника далеко от линии штрафной, и мы были в безопасности. Клаудио Браво хорошо сыграл сегодня и сделал несколько сэйвов, не пропустив мячей «Мидлсбро». Хороший результат, который поможет команде бороться за победы в следующих матчах», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч
Мидлсбро - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы
Силва 3 (0:1). Агуэро 67 (0:2).
Состав
Мидлсбро: Гузан, Фабио, Гибсон, Эспиноза (Фрай, 50), Барраган, де Рон, Лидбиттер (Рамирес, 66), Клейтон, Траоре, Жестед (Негредо, 26), Стуани
Манчестер Сити: Браво, Стоунз, Сабалета, Отаменди, Клиши, Туре (Фернандо, 86), Сане (Нолито, 70), Стерлинг, де Брюйне, Силва, Агуэро (Ихеаначо, 90)
Предупреждения:
Барраган, 17; Траоре, 45; Лидбиттер, 45; де Рон, 83 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
11 марта 15:15, Риверсайд, Онлайн-трансляция