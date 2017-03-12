Хосеп Гвардиола: Мы можем гордиться выходом в полуфинал Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Мы очень довольны тем, что вышли в следующий раунд. На пути к полуфиналу мы провели ряд выездных матчей против команд АПЛ и одной из сильнейших команд Чемпионшипа: игроки могут гордиться результатом. Мы хорошо играли сегодня с начала матча. Мы могли закрепить за собой победу минут на 30 раньше, но не реализовали несколько голевых моментов.

Так же было в матче с «Мидлсбро» на нашем поле – много моментов в первом тайме, которые не привели к голам. Нам нужно работать над этим, быть точнее. Теперь восстановим силы и будем готовиться к поездке во Францию.

Эффективная атака – это лучшая форма защиты. Сегодня наши защитники останавливали противника далеко от линии штрафной, и мы были в безопасности. Клаудио Браво хорошо сыграл сегодня и сделал несколько сэйвов, не пропустив мячей «Мидлсбро». Хороший результат, который поможет команде бороться за победы в следующих матчах», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».