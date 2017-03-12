Пабло Сабалета: Мы заслуженно обыграли «Мидлсбро»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.



«Сегодня мы встречались с сильным соперником, обыграть которого на его поле нелегко. Мы могли забить еще несколько голов, потому что создали много моментов. Наша команда была сильнее и по праву заслужила эту победу.

У нас несколько отличных форвардов, на которых можно положиться», - цитирует Сабалету официальный сайт «Манчестер Сити».