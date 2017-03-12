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Пабло Сабалета: Мы заслуженно обыграли «Мидлсбро»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

 «Сегодня мы встречались с сильным соперником, обыграть которого на его поле нелегко. Мы могли забить еще несколько голов, потому что создали много моментов. Наша команда была сильнее и по праву заслужила эту победу.

У нас несколько отличных форвардов, на которых можно положиться», - цитирует Сабалету официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч

Мидлсбро - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)

Голы

Силва 3 (0:1). Агуэро 67 (0:2).

Состав

Мидлсбро: Гузан, Фабио, Гибсон, Эспиноза (Фрай, 50), Барраган, де Рон, Лидбиттер (Рамирес, 66), Клейтон, Траоре, Жестед (Негредо, 26), Стуани

Манчестер Сити: Браво, Стоунз, Сабалета, Отаменди, Клиши, Туре (Фернандо, 86), Сане (Нолито, 70), Стерлинг, де Брюйне, Силва, Агуэро (Ихеаначо, 90)

Предупреждения:

Барраган, 17; Траоре, 45; Лидбиттер, 45; де Рон, 83 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

11 марта 15:15, Риверсайд, Онлайн-трансляция

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