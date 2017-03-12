Жером Боатенг: Надеюсь доиграть остаток сезона без травм

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился впечатлениями после матча против «Айнтрахта» в 24-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

На 65-й минуте матча Боатенг заменил Хави Мартинеса. Таким образом, он вернулся на поле после травм мышц груди спустя 108 дней.

«Когда я сегодня вышел на поле, я испытал невероятное ощущение. Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм. Я должен войти в ритм. Я хочу помочь команде», - цитирует Боатенга официальный сайт «Баварии».