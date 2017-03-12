Жером Боатенг: Надеюсь доиграть остаток сезона без травм
Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился
впечатлениями после матча против «Айнтрахта» в 24-м туре чемпионата Германии.
Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
На 65-й минуте матча Боатенг
заменил Хави Мартинеса. Таким образом, он вернулся на поле после травм мышц
груди спустя 108 дней.
«Когда я сегодня вышел на поле, я испытал невероятное ощущение. Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм. Я должен войти в ритм. Я хочу помочь команде», - цитирует Боатенга официальный сайт «Баварии».
Матч
Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0)
Голы
Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич
Предупреждения:
Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция