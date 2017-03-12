Нико Ковач: Если не реализуешь свои моменты в Мюнхене, не стоит удивляться, что «Бавария» забивает
Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач
поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в 24-м туре чемпионата
Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.
«В течение 37 минут мы играли очень хорошо и смогли доставить «Баварии»
проблемы. Но мы не смогли открыть счет. Если ты не реализуешь в Мюнхене свои
моменты, то не стоит удивляться, что «Бавария» забивает. Тем не менее, мы можем
извлечь из этого матча много положительных моментов», - цитирует Ковача
официальный сайт «Баварии».
Чемпионат Германии. Бундеслига
24-й тур
Матч
Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0)
Голы
Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич
Предупреждения:
Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция