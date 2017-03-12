Нико Ковач: Если не реализуешь свои моменты в Мюнхене, не стоит удивляться, что «Бавария» забивает

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в 24-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«В течение 37 минут мы играли очень хорошо и смогли доставить «Баварии» проблемы. Но мы не смогли открыть счет. Если ты не реализуешь в Мюнхене свои моменты, то не стоит удивляться, что «Бавария» забивает. Тем не менее, мы можем извлечь из этого матча много положительных моментов», - цитирует Ковача официальный сайт «Баварии».

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