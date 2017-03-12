«Баффало» обыграл «Коламбус», Бобровский остался в запасе

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Коламбусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Баффало».

В составе победителей забивали Джейк Маккейб, Мэтт Мулсон, Сэм Райнхарт. Эвандер Кейн и Джек Айкел. У «Коламбуса» шайбы забрасывали Дэвид Савар, Ник Фолиньо и Оливер Бьоркстранд. Отметим, что российский голкипер гостей Сергей Бобровский весь матч провел в запасе, в основе вышел Йоонас Корписало.

«Баффало» набрал 68 очков и занимает 13-е место на Востоке. У «Коламбуса» 92 очка и третье место.

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