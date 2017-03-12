«Баффало» обыграл «Коламбус», Бобровский остался в запасе
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Коламбусом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Баффало».
В составе победителей забивали Джейк Маккейб, Мэтт
Мулсон, Сэм Райнхарт. Эвандер Кейн и Джек Айкел. У «Коламбуса» шайбы
забрасывали Дэвид Савар, Ник Фолиньо и Оливер Бьоркстранд. Отметим, что
российский голкипер гостей Сергей Бобровский весь матч провел в запасе, в
основе вышел Йоонас Корписало.
«Баффало» набрал 68 очков и занимает 13-е место на
Востоке. У «Коламбуса» 92 очка и третье место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Баффало - Коламбус - 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)
Голы:
Савар (Хартнелл, Ганье), 7:09 (0:1). Фолиньо (Саад, Веренски), 14:00 (0:2). Бьоркстранд (Ганье), 17:56 (0:3). МакКейб (Кейн, Делорье), 20:18 (1:3). Моулсон (Джионта, Богосян), 25:43 (2:3). Рейнхарт (Ристолайнен), 39:57 (3:3). Кейн (Ристолайнен, Айкел), 57:31 (4:3). Айкел (О'Райлли Р.), 59:56 (5:3).
Место и дата
12 марта 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция