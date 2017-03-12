«Торонто» в овертайме обыграл «Каролину»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Торонто» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Торонто».

В составе победителей отличились Митчелл Марнер, Джеймс ван Римсдайк и Морган Райлли, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Каролины» шайбы забрасывали Виктор Раск и Теуво Теравайнен.

«Торонто» набрал 76 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Каролины» 65 очков и 14-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат