«Торонто» в овертайме обыграл «Каролину»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Торонто»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Торонто».
В составе победителей отличились Митчелл Марнер, Джеймс
ван Римсдайк и Морган Райлли, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Каролины»
шайбы забрасывали Виктор Раск и Теуво Теравайнен.
«Торонто» набрал 76 очков и занимает восьмое место на
Востоке. У «Каролины» 65 очков и 14-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Торонто - 2:3 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Раск (Линдхольм, Песке), 8:59 (1:0). Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 9:52 (1:1). Теравайнен (Стаал, Фолк), 20:45 (2:1). ван Римсдайк 27:37 (2:2). Райлли (Нюландер), 62:13 (2:3).
Место и дата
12 марта 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
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