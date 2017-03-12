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Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Флоридой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Тампы».

В составе победителей один из голов в активе российского нападающего Никиты Кучерова. Также отличились Янни Гурд и Ондржей Палат. У «Флориды» забивали Яромир Ягр и Марк Писик.

«Тампа-Бэй» набрала 73 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Флориды» 69 очков и 12-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат 

Матч

Тампа-Бэй - Флорида - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

Ягр (Барков, Маркессо), 16:32 (0:1). Писик (Барков, Смит), 19:13 (0:2). Кучеров (Хедман, Друэн), 23:43 (1:2). Гурде 30:11 (2:2). Палат (Шустр), 57:37 (3:2).

Место и дата

12 марта 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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