Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Флоридой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Тампы».

В составе победителей один из голов в активе российского нападающего Никиты Кучерова. Также отличились Янни Гурд и Ондржей Палат. У «Флориды» забивали Яромир Ягр и Марк Писик.

«Тампа-Бэй» набрала 73 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Флориды» 69 очков и 12-е место.

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