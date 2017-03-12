Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Флоридой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Тампы».
В составе победителей один из голов в активе российского
нападающего Никиты Кучерова. Также отличились Янни Гурд и Ондржей Палат. У «Флориды»
забивали Яромир Ягр и Марк Писик.
«Тампа-Бэй» набрала 73 очка и занимает десятое место
на Востоке. У «Флориды» 69 очков и 12-е место.
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