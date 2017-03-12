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«Колорадо» уступил «Оттаве»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Оттавой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Оттавы».

В составе победителей отличились Фредерик Классон, Александр Барроуз, Майк Хоффман и Райан Дзингел. У «Колорадо» забивали Мэттью Ньето и Свен Андригетто.

«Оттава» набрала 84 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Колорадо» 41 очко и последнее место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Колорадо - Оттава - 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Голы:

Ньето (Комо, Голубеф), 9:38 (1:0). Классон (Пайетт, Пажо), 30:41 (1:1). Берроуз (Карлссон, Хоффман), 35:35 (1:2). Хоффман (Келли), 38:54 (1:3). Дзингел (Берроуз, Карлссон), 51:22 (1:4). Андригетто (Сёдерберг, Колборн), 59:48 (2:4).

Место и дата

12 марта 03:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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