«Колорадо» уступил «Оттаве»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Оттавой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Оттавы».
В составе победителей отличились Фредерик Классон,
Александр Барроуз, Майк Хоффман и Райан Дзингел. У «Колорадо» забивали Мэттью
Ньето и Свен Андригетто.
«Оттава» набрала 84 очка и занимает пятое место на
Востоке. У «Колорадо» 41 очко и последнее место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Оттава - 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы:
Ньето (Комо, Голубеф), 9:38 (1:0). Классон (Пайетт, Пажо), 30:41 (1:1). Берроуз (Карлссон, Хоффман), 35:35 (1:2). Хоффман (Келли), 38:54 (1:3). Дзингел (Берроуз, Карлссон), 51:22 (1:4). Андригетто (Сёдерберг, Колборн), 59:48 (2:4).
Место и дата
12 марта 03:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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