«Виннипег» уступил «Калгари»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Калгари»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Калгари».
В составе победителей отличились Микаэль Баклунд,
Михаэль Фролик и Алекс Чиассон. «Калгари» набрал 80 очков и занимает четвертое
место на Западе. У «Виннипега» 66 очков и 11-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Виннипег - Калгари - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Баклунд (Фролик, Хэмилтон Д.), 14:06 (0:1). Фролик (Хэмилтон Д., Ткачук), 32:09 (0:2). Чиассон (Хэмилтон Д., Монахан), 43:24 (0:3). 12 марта 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Виннипег - Калгари - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Баклунд (Фролик, Хэмилтон Д.), 14:06 (0:1). Фролик (Хэмилтон Д., Ткачук), 32:09 (0:2). Чиассон (Хэмилтон Д., Монахан), 43:24 (0:3).
12 марта 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
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