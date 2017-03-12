Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Айлендерс»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей дубль сделал российский
нападающий Владимир Тарасенко. Также отличились Александер Стин и Патрик
Берглунд. У «Айлендерс» забивали Брок Нельсон, Антони Бовилье и Ник Ледди.
«Сент-Луис» набрал 75 очков и занимает восьмое место
на Западе. У «Айлендерс» при аналогичном количество очков девятое место на
Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сент-Луис - Айлендерс - 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
Голы:
Тарасенко (Стеен, Шварц), 7:23 (1:0). Стеен 24:58 (2:0). Нелсон (Мейфилд, J. Ho-Sang), 31:37 (2:1). Тарасенко (Гуннарссон), 35:28 (3:1). Берглунд (Перрон, Пяярви-Свенссон), 38:06 (4:1). Бьювилье (Хики), 42:11 (4:2). Лэдди (Лэдд, Таварес), 58:31 (4:3).
Место и дата
12 марта 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция