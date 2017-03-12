Томас Мюллер: Мы победили «Айнтрахт» за счет своего класса

Нико Ковач: Если не реализуешь свои моменты в Мюнхене, не стоит удивляться, что «Бавария» забивает

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в 24-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.