Томас Мюллер: Мы победили «Айнтрахт» за счет своего класса
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился
впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».
Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
«Начало матча было сложным. В первые 30 минут мы были
недостаточно сконцентрированными, допустили много ошибок. «Айнтрахт» высоко
оборонялся и заставил нас ошибаться. Однако они не смогли использовать свои
моменты, и мы в итоге победили за счет своего класса», - цитирует
Мюллера официальный сайт «Баварии».
Чемпионат Германии. Бундеслига
24-й тур
Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0) Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0). Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45 Маркус Шмидт (Германия) 11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0)
Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0).
Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич
Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45
Маркус Шмидт (Германия)
11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция