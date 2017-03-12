Решающий гол Гризманна, дубль Тарасенко и требование переиграть матч «Барселона» - «ПСЖ». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. После полуночи по Москве завершился матч чемпионата Испании между «Гранадой» и «Атлетико». Непростую победу в концовке матча «матрасникам» принес точный удар Антуана Гризманна головой после навеса Коке.

2. Параллельно проходил интересный матч в Италии. Всегда горячее генуэзское дерби завершилось победой «Сампдории» благодаря голу Луис Муриэля.



3. В топ-чемпионатах сезон в разгаре, а в Белоруссии все только начинается. Был сыгран матч за Суперкубок, и БАТЭ завоевал очередной трофей.



4. У «Рейнджерс» новый тренер. Шотландским клубом будет руководить не самый известный португальский специалист.

5. Новости тенниса. Для Карена Хачанова турнир в Индиан-Уэллсе завершен. Он уступил бельгийцу Давиду Гоффену.

6. Не утихают страсти вокруг матча между «Барселоной» и «ПСЖ». Нашлись болельщики, которые всерьез требуют переиграть его.



7. Во Франции «Лилль», переживающий не лучшие времена, отдалился от зоны вылета, обыграв «Нанси».

8. Наша традиционная рубрика «Россияне в НХЛ». Начнем с Никиты Кучерова, чей гол помог «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»

9. Сергею Бобровскому повезло чуть меньше. Его «Коламбус» проиграл, а сам российский вратарь остался в запасе.



10. Владимир Тарасенко отметился дублем и помог «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс»

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Именинники дня: Илья Никулин, Андреас Кепке.

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