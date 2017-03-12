Решающий гол Гризманна, дубль Тарасенко и требование переиграть матч «Барселона» - «ПСЖ». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных
новостей утра воскресенья.
1. После полуночи по Москве завершился матч чемпионата
Испании между «Гранадой» и «Атлетико». Непростую победу в концовке матча «матрасникам»
принес точный удар Антуана Гризманна головой после навеса Коке.
2. Параллельно проходил интересный матч в Италии.
Всегда горячее генуэзское дерби завершилось победой «Сампдории» благодаря голу
Луис Муриэля.
3. В топ-чемпионатах сезон в разгаре, а в Белоруссии
все только начинается. Был сыгран матч за Суперкубок, и БАТЭ завоевал очередной
трофей.
4. У «Рейнджерс» новый тренер. Шотландским клубом
будет руководить не самый известный португальский специалист.
5. Новости тенниса. Для Карена Хачанова турнир в
Индиан-Уэллсе завершен. Он уступил бельгийцу Давиду Гоффену.
6. Не утихают страсти вокруг матча между «Барселоной»
и «ПСЖ». Нашлись болельщики, которые всерьез требуют переиграть его.
7. Во Франции «Лилль», переживающий не лучшие времена,
отдалился от зоны вылета, обыграв «Нанси».
8. Наша традиционная рубрика «Россияне в НХЛ». Начнем
с Никиты Кучерова, чей гол помог «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»
9. Сергею Бобровскому повезло чуть меньше. Его «Коламбус»
проиграл, а сам российский вратарь остался в запасе.
10. Владимир Тарасенко отметился дублем и помог «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс»
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