Веснина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Елена Веснина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Веснина со счетом 6:4, 7:5 переиграла американку Шелби Роджерс. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
В следующем круге россиянка сыграет с венгеркой Тимеей Бабош, которая победила Варвару Лепченко из США.
Турнир WTA. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423
Женщины
Второй раунд
Матч
Веснина Е. (Россия) - Роджерс Ш. (США) - 6:4, 7:5
Место и дата
12 марта 04:00, , Онлайн-трансляция
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