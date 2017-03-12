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Веснина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Елена Веснина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Веснина со счетом 6:4, 7:5 переиграла американку Шелби Роджерс. Матч продолжался 1 час 41 минуту. 

В следующем круге россиянка сыграет с венгеркой Тимеей Бабош, которая победила Варвару Лепченко из США.  

Турнир WTA. Индиан-Уэллс (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 669 423

Женщины 

Второй раунд

Матч

Веснина Е. (Россия) - Роджерс Ш. (США) - 6:4, 7:5

Место и дата

12 марта 04:00, , Онлайн-трансляция

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