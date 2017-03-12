«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 107:85 в пользу хозяев. В составе победителей больше всех очков набрал Пэтти Миллс - 21. В составе проигравших 36 очков на счету Иана Кларка.

После этого матча «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции.