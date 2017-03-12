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«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 107:85 в пользу хозяев. В составе победителей больше всех очков набрал Пэтти Миллс - 21. В составе проигравших 36 очков на счету Иана Кларка.

После этого матча «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

Матч

Сан-Антонио - Голден Стэйт - 107:85

Место и дата

12 марта 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция


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