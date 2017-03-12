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Маррей проиграл Поспишилу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первая ракетка мира британец Энди Маррей в матче второго раунда на турнире в Индиан-Уэллсе (США) потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:7 (5:7) в пользу канадца. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. 

Следующим соперником Поспишила будет Душан Лайович из Сербии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP

Призовой фонд - 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Поспишил В. (Канада) - 4:6, 6:7

Место и дата

12 марта 06:00, , Онлайн-трансляция


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