Маррей проиграл Поспишилу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира британец Энди Маррей в матче второго раунда на турнире в Индиан-Уэллсе (США) потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:7 (5:7) в пользу канадца. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.
Следующим соперником Поспишила будет Душан Лайович из Сербии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP
Призовой фонд - 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Поспишил В. (Канада) - 4:6, 6:7
Место и дата
12 марта 06:00, , Онлайн-трансляция
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