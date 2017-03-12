Александр Бубнов: В матче с «Амкаром» у «Зенита» нет права на ошибку

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Амкар»- «Зенит».

- Раз за разом приходится повторяться: у «Зенита» нет права на ошибку. Впрочем, одолеть в гостях надежный в обороне «Амкар» будет непросто. Коррективы могут внести и погодные условия. 1:0 в пользу «Зенита», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 11:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.