На открытом чемпионате Дагестана по ММА произошла массовая драка (видео)

На открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам (ММА) произошла массовая драка, сообщается на странице дагестанского клуба ММА «Горец» в сети «Вконтакте».

Неприятный инцидент произошел вчера в поединке между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым.

«По завершении боя, когда уже бойцы вставали с пола, наш спортсмен (Джуманиязов) пнул ногой Минеева и отходил. В этот момент Владимир резко встал и ударил Азиза. После этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка. Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки», - говорится в сообщении.

Позже Минеев прокомментировал ситуацию в Instagram: «Это никак не повлияло на мое отношение к ставшей уже в определенном смысле родной республике Дагестан и дагестанцам». «В возникшей после моего боя ситуации с соперником нами же была поставлена точка».