У Роналду родятся мальчики-близнецы от суррогатной матери

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вновь станет отцом, сообщает Sun со ссылкой на источник в семье игрока.

Скоро у футболиста родятся мальчики-близнецы от суррогатной матери. Как сообщает источник, мать детей проживает в США, но после рождения близнецы переедут в дом Роналду в Мадриде. Пополнение в семье португальца произойдет уже в ближайшее время.

32-летний Роналду уже воспитывает сына, Криштиану-младшего, который родился тоже от суррогатной матери в 2010 году.