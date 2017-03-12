«Вашингтон» проиграл «Лос Анджелесу», Овечкин не забил девятый матч подряд
«Лос-Анджелес» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Мариан Габорик, Анже Копитар, Адриан Кемпе и Джеф Картер. У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана и Ти Джей Оши.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже девятый матч подряд не сумел отличиться в НХЛ. В 66 матчах сезона на его счету 27 заброшенных шайб.
Таким образом, «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд.
Матч
Лос-Анджелес - Вашингтон - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Врана (Уильямс, Шаттенкирк), 4:35 (0:1). Габорик (Копитар, Мартинес), 15:30 (1:1). Оши (Юханссон), 20:47 (1:2). Копитар (Маззин, Картер), 27:20 (2:2). Кемпе (Мартинес, Грэвел), 48:46 (3:2). Картер 59:58 (4:2).
Место и дата
12 марта 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция