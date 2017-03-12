«Вашингтон» проиграл «Лос Анджелесу», Овечкин не забил девятый матч подряд

«Лос-Анджелес» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Мариан Габорик, Анже Копитар, Адриан Кемпе и Джеф Картер. У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана и Ти Джей Оши.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже девятый матч подряд не сумел отличиться в НХЛ. В 66 матчах сезона на его счету 27 заброшенных шайб.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд.