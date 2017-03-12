Тарасенко - вторая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Айлендерс» (4:3) форвард оформил дубль. Теперь на счету 25-летнего хоккеиста 61 (32+29) очко в этом сезоне.

Первой звездой стал вратарь «Калгари» Брайан Эллиотт, совершивший 31 сэйв в матче с «Виннипегом» (3:0).

Третья звезда - голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 27 бросков по своим воротам в поединке с «Ванкувером» (3:0).