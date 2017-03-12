«Амкар» – «Зенит». На матче ожидается до 10 тысяч зрителей

Матч 19-го тура премьер-лиги между «Амкаром» и «Зенитом», который пройдет в Перми на стадионе «Звезда», посетят около десяти тысяч человек, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

В гостевом секторе будут находиться до 500 болельщиков. Вместимость стадиона «Звезда» – 17 тысяч зрителей.

Футболисты «Амкара» выйдут на матч в красно-черной форме, зенитовцы сыграют в белых футболках и синих шортах.

Напомним, матч начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 18 туров пермяки занимают восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 27 очков. Петербургский клуб, набравший 36 очков, делит второе место с ЦСКА.

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