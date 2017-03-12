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UFC Fight Night 106. Гастелум нокаутировал Белфорта и другие результаты турнира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в Форталезе (Бразилия) состоялся турнир UFC Fight Night 106. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с результатами поединков.

Пауло Боррачинья в первом раунде победил Гаррета МакЛеллана техническим нокаутом;
Джереми Кеннеди победил Рони Джейсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27);
Мишель Празерес в первом раунде победил Джоша Беркмана удушающим приемом;
Джо Сото победил Рэни Яхиа единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27);
Сержио Мораес победил против Дэйви Рамоса единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27);
Кевин Ли во втором раунде победил Франциско Триналдо удушающим приемом;
Алекс Оливейра во втором раунде победил Тима Минса удушающим приемом;
Бет Коррейя и Марион Рено завершили поединок в ничью (28-29, 28-8-28, 28-28);
Рэй Борг победил Жуссиер Формигу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Эдсон Барбоза во втором раунде победил Бенеила Дариуша нокаутом;
Маурисио Руа в третьем раунде победил Джиана Вилланте техническим нокаутом;
Келвин Гастелум в первом раунде победил Витора Белфорта техническим нокаутом.

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Сергей Ващенко
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