Александр Бубнов: «Спартак» на правах лидера должен взять свое в матче с «Анжи»
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи».
- Хотя «Анжи» будет упираться, «Спартак» на правах лидера должен взять свое. Атака красно-белых хороша, тем более с возвращением в строй Куинси Промеса. Прогноз 2:0 в пользу «Спартака», - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 в Москве. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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