Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Зенит
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Биатлон  Супермикст
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: «Спартак» на правах лидера должен взять свое в матче с «Анжи»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи».

- Хотя «Анжи» будет упираться, «Спартак» на правах лидера должен взять свое. Атака красно-белых хороша, тем более с возвращением в строй Куинси Промеса. Прогноз 2:0 в пользу «Спартака», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 в Москве. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Спартак - Анжи

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Амкар» – «Зенит». Шатов заменил Данни в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Амкара».Ребус для Карреры, молодежь ЦСКА и огород в Казани. Пока вы спали (видео)Ребус для Карреры, молодежь ЦСКА и огород в Казани. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Александр Бубнов: В матче с «Амкаром» у «Зенита» нет права на ошибкуФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит».РФПЛ. 19-й тур. «Амкар» - «Зенит», «Спартак» - «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 19-го тура чемпионата России.Без Глушакова и Адриано. Как сыграет «Спартак»?Без Глушакова и Адриано. Как сыграет «Спартак»?В воскресенье «Спартак» встретится с «Анжи». Какие изменения произойдут в составе красно-белых по сравнению с предыдущим матчем?«Ростов» - «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Тереком».«Спартак» - «Анжи». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)Сегодня Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Анжи».«Амкар» - «Зенит». Начало текстовой трансляции в 11:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом».Алексей Лунин: То, что мы забили девять мячей, ни о чем не говоритГлавный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Анжи» (9:1) в матче 19-го тура первенства молодежных команд.Сергей Прядкин: По итогам тура проведем разбор всех игр на возможность договорного характераПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможность договорного характера матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал».«Поотрывал бы ноги и руки тем, кто воспитывал томских ребят». Обзор Ловчева«Поотрывал бы ноги и руки тем, кто воспитывал томских ребят». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных события последних дней.Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка (фото)Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев принял участие в КВН.Сергей Прядкин: Отреагируем очень жестко на состояние поля в матче «Рубин» – «Оренбург»Сергей Прядкин: РФПЛ отреагирует очень жестко на состояние поля в матче «Рубин» - «Оренбург»Благой Георигиев: Когда я играл в «Рубине», команда была намного лучшеПолузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата России.Мориц Бауэр: Никогда в профессиональной карьере не играл на подобных поляхЗащитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал ничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.Валентина Яшина: Поздравляю Акинфеева с рекордом по количеству «сухих» матчейВдова легендарного советского вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны.Роберт Евдокимов: Мы заработали очко, чему очень радыГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата России.Хавьер Грасия: Мы не забили, но можно вспомнить, что несколько матчей не пропускаемГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал ничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России.Голов, Благо, не было. «Рубин» и «Оренбург» сыграли самый унылый матч весныГолов, Благо, не было. «Рубин» и «Оренбург» сыграли самый унылый матч весны«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в рамках 19-го тура РФПЛ.Виктор Васин: «Томь» была, как раненый зверьЗащитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.
Хоккей
Тарасенко - вторая звезда дня в НХЛ
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Лос Анджелесу», Овечкин не забил девятый матч подряд
Футбол
У Роналду родятся мальчики-близнецы от суррогатной матери
MMA
На открытом чемпионате Дагестана по ММА произошла массовая драка (видео)
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости