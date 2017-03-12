Александр Бубнов: «Спартак» на правах лидера должен взять свое в матче с «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи».

- Хотя «Анжи» будет упираться, «Спартак» на правах лидера должен взять свое. Атака красно-белых хороша, тем более с возвращением в строй Куинси Промеса. Прогноз 2:0 в пользу «Спартака», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 в Москве. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.