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«Амкар» – «Зенит». Шатов заменил Данни в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Амкара».

Стартовый состав: Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Жулиано, Маурисио – Кокорин, Шатов, Дзюба (К).

Запасные игроки: Бабурин, Лунев, Новосельцев, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Молло, Мак, Данни, Кержаков, Джорджевич. 

По сравнению с матчем против ЦСКА, в стартовом составе сине-бело-голубых произошла одна замена: вместо Данни с первых минут сыграет Олег Шатов. 

Напомним, матч пройдет на стадионе «Звезда» и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Амкар - Зенит

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков, Комолов, Анене, Гасилин

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио, Шатов, Жирков, Жулиано, Кокорин, Дзюба

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

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