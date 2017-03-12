«Амкар» – «Зенит». Шатов заменил Данни в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Амкара».
Стартовый состав: Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Жулиано, Маурисио – Кокорин, Шатов, Дзюба (К).
Запасные игроки: Бабурин, Лунев, Новосельцев, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Молло, Мак, Данни, Кержаков, Джорджевич.
По сравнению с матчем против ЦСКА, в стартовом составе сине-бело-голубых произошла одна замена: вместо Данни с первых минут сыграет Олег Шатов.
Напомним, матч пройдет на стадионе «Звезда» и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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