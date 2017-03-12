«Амкар» – «Зенит». Гасилин выйдет в стартовом составе хозяев
«Амкар» назвал заявку команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Зенита».
Стартовый состав: Хомич, Идову, Занев (К), Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Анене, Гасилин.
Запасные игроки: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.
Напомним, матч пройдет на стадионе «Звезда» в Перми и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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