«СКА-Хабаровск» и «Сокол» сыграли вничью
Футболисты «СКА-Хабаровска» и саратовского «Сокола» сыграли вничью в матче 26-го тура первенства ФНЛ.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 40-й минуте отличился Игорь Климов. В концовке матча счет сравнял с пенальти Руслан Корян.
«СКА-Хабаровск» с 43 очками расположился на третьем месте в первенстве. «Сокол» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.
Матч
СКА-Хабаровск - Сокол - 1:1 (0:1)
Голы
Климов 40 (0:1). Корян 82 (1:1 - пен.).
Состав
СКА-Хабаровск: Криворучко, Иванов, Микуцкис, Карасёв, Димидко, Друзин, Черевко, Астафьев, Дедечко (Корян, 71), Булия (Казанков, 61), Лескано
Сокол: Фёдоров, Васянович, Климов, Магадиев, Ходырев, Мануковский, Платика, Романенко, Хрущёв, Дудолев, Дергачёв (Перченок, 70)
Предупреждения:
Лескано, 44; Рылов, 90; Астафьев, 90; Черевко, 90 - Платика, 53; Мануковский, 80; Хрущёв, 81
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
12 марта 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция