«СКА-Хабаровск» и «Сокол» сыграли вничью

читайте также

Тренер «Сокола»: Мы что, изгои, чтобы нас так судили? Куда идет наш футбол? Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов после матча 26-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) высказал недовольство судейством.

ФНЛ. 26-й тур. «Спартак-2» - «Енисей», «Луч-Энергия» - «Динамо» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 26-го тура первенства ФНЛ.

«Луч-Энергия» - «Динамо». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск) Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 26-го тура первенства ФНЛ между «Луч-Энергией» и «Динамо».

«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилец Нападающий «Тосно» Антон Заболотный не ушел в команду топ-8 РФПЛ, чтобы стать первым в ФНЛ и точно сыграть с родным ЦСКА на новом стадионе.

РФС разрешил «Оренбургу» заявить Драгуна Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Оренбургу» заявить бывшего полузащитника московского «Динамо» Станислава Драгуна.

Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Тюльпанчики и Панченко. Как «Динамо» начало весеннюю часть сезона в ФНЛ Московское «Динамо» порадовало своих болельщиц только поздравлениями, но не победой над «Спартаком-Нальчиком» (1:1).

Юрий Калитвинцев: Дьяков тренируется со второй командой. Посмотрим, что будет дальше Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ситуацию с защитником Виталием Дьяковым.

Александр Сапета: Про выход «Динамо» в РФПЛ не хочу даже думать Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета заявил после матча со «Спартаком-Нальчиком» (1:1), что сейчас не хочет думать про возможное возвращение клуба в РФПЛ.

Юрий Калитвинцев: Со стороны «Динамо» было маловато агрессии на ворота соперника Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог матча 25-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчик» (1:1).

«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком-Нальчиком» «Динамо» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура ФНЛ на «Арене Химки».

Андрей Тихонов: Мы бились головой о стену, но не смогли ее пробить Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итоги матча 25-го тура первенства ФНЛ против «Луч-Энергии» (0:0).

Владислав Радимов: Подавать протест на судейство? Кому? Для кого? Вы прекрасно знаете ситуацию с этим в России Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 25-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (0:1).

ФНЛ. 25-й тур. «Тюмень» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Нефтехимик» обыграл «Зенит-2» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура Футбольной национальной лиги.

Дмитрий Гунько: «Спартак-2» не снижал давление на ворота «Тюмени» Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько оценил игру команды в матче 25-го тура ФНЛ с «Тюменью» (1:1) на стадионе «Геолог».

«Сокол» дома уступил «Тамбову» Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Соколом» и «Тамбовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тамбова».

«Нефтехимик» обыграл «Зенит-2», одержав первую победу с августа «Зенит-2» в матче 25-го тура ФНЛ на выезде уступил «Нефтехимику» со счетом 0:1.

«Тюмень» и «Спартак-2» сыграли вничью Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Нефтехимик» – «Зенит-2» - 1:0. Как это было В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» сыграет с «Зенитом-2».