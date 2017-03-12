ACB 54 «Supersonic». Халидов нокаутировал Барнатта и другие результаты
В Манчестере (Англия) состоялся турнир российской промоутерской компании ACB. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с результатами поединков.
16. (83.9) Мамед Халидов (Польша) победил Люка «Bigslow» Барнатта (Англия) КО, 0:22, раунд 1.
Основной кард:
15. (65.8) Брэндан Лоугнане (Англия) победил Майк а»The Warrior» Уилкинсона (Англия) КО, 2:29, раунд 1
14. (77.1) Асламбек Саидов (Польша) победил Иона «Bombardierul» Паску ( Румыния) единогласным решением судей
13. (70.3) Аурель Пиртеа (Румыния) победил Сола «Thе Hangman» Роджерса (Англия) удушающим приёмом, 0:55, раунд 2
12. (70.3) Али Багов (Россия) победил Буббу Дженкинса (США) удушающим приёмом, 4:02, раунд 3
11. (70.3) Джошуа Авелес (США) победил Амирхан а»Хищник» Адаева (Россия) решением судей
10. (93.0) Батраз Агнаев (Россия) победил Макса «Power» Нуньеса (Швеция) ТКО, 3:00, раунд 1.
9. (83.9) Абдул-Рахман Джанаев (Россия) победил Адам «Zajcu» Заяц (Польша) ТКО, 2:50, раунд 2
8. (83,9) Энди «The Lion's Paw» Девент (Англия) победил Денни «The Cheesecake Assassin» Митчелла (Англия) ТКО, 0:36, раунд 1
7. (61.2) Мурад Каламов (Россия) победил Нико Гйока (Англия) удушающим приёмом, 0:48, раунд 2
6. (70.3) Кейн «The Danger» Муса (Англия) победил Льюиса Монарха (Англия) единогласным решением судей
5. (61.2) Дин Гарнетт (Англия) победил Майкла Тобина (Австралия) ТКО, 0:33, раунд 2
4. (83.9) Ибрагим Чужигаев (6-4, Россия) победил Дэвида Митчелла (США) сабмишн, 00:55, раунд 3
3. (65,8) Роб Вайтфорд (13-4, Шотландия) победил Нэм Фэн (США) удушающим приёмом, 0:21, раунд 1
2. (93+) Мухумат Вахаев (Россия) победил Таннера «The Bulldozer» Босера (Канада) решением судей
1. (65,8) Шоаиб Юсаф (Англия) победил Джавонне Моррисона (Англия) ТКО, 3:24, раунд 1