Фалькао получил травму в матче с «Бордо»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао получил травму в матче 29-го тура чемпионата Франции против «Бордо» (2:1). Об этом рассказал главный тренер команды Леонарду Жардим.

В матче с «Бордо» колумбиец вышел на поле на 65-й минуте. До этого игрок пропустил две игры из-за проблем со здоровьем.

- Фалькао получил сильный удар по правой ноге. будем ждать результатов обследования. Надеюсь, ничего серьезного, - сказал Жардим.

Возможно, из-за повреждения Фалькао пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».