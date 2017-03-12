Fight Nights Global 61. Алексахин победил Эномото и другие результаты турнира
11 марта в Брянске состоялся турнир Fight Nights Global 61. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с результатами поединков.
Главный
бой вечера. 77.1 кг. Ясубей Эномото
(Швейцария) - Николай Алексахин (Россия).
Выиграл Алексахин (отказ от боя, 2 раунд).
93.0 кг. Четвертьфинал Гран-при. Эммануэль Ньютон (США) - Артур Астахов (Россия). Выиграл Астахов (решением судей).
83.9 кг. Георгий Лобжанидзе (Грузия) - Гаджимурад Хирамагомедов (Россия). Выиграл Хирамагомедов (решение судей).
77.1 кг. Юрий Изотов (Россия) - Давид Гладун (Россия). Выиграл Гладун (решение судей).
65.8 кг. Гаджи Рабаданов (Россия) - Евгений Игнатьев (Россия). Выиграл Игнатьев (большинством решением судей).
61.2 кг. Алексей Пасторов (Россия) - Никита Михайлов (Россия). Выиграл Михайлов (решение судей).
70.3 кг. Андрей Желтов (Россия) - Максим Паньшин (Россия). Выиграл Паньшин (решение судей).
70.3 кг. Роман Ткаченко (Россия) - Исхак Алиев (Россия). Выиграл Алиев (решение судей).