Сергей Прядкин: «Томь» еще потрепит нервы не одной команде

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что «Томь» еще сможет показать достойную игру в этом сезоне.

- Честно говоря, первый их матч не видел, а вот игру с ЦСКА посмотрел полностью. Надо отдать должное Валерию Петракову - команда неплохая, она еще даст бой. Конечно, резерв у него слабый, но у меня есть предчувствие, что «Томь» еще потрепит нервы и не одной команде. Учтите, что «Томь», по сути, сыграла с одними из лидеров чемпионата; у них еще будут матчи с соперниками более низкого класса, и в самой «Томи», мне кажется, складывается хороший коллектив, - цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, что вчера «Томь» проиграла ЦСКА со счетом 0:4. После 19 туров томский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата России.