Сергей Прядкин: «Томь» еще потрепит нервы не одной команде
Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что «Томь» еще сможет показать достойную игру в этом сезоне.
- Честно говоря, первый их матч не видел, а вот игру с ЦСКА посмотрел полностью. Надо отдать должное Валерию Петракову - команда неплохая, она еще даст бой. Конечно, резерв у него слабый, но у меня есть предчувствие, что «Томь» еще потрепит нервы и не одной команде. Учтите, что «Томь», по сути, сыграла с одними из лидеров чемпионата; у них еще будут матчи с соперниками более низкого класса, и в самой «Томи», мне кажется, складывается хороший коллектив, - цитирует Прядкина ТАСС.
Напомним, что вчера «Томь» проиграла ЦСКА со счетом 0:4. После 19 туров томский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата России.
Матч
Голы
Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Чуперка, 22
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция