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Сергей Прядкин: «Томь» еще потрепит нервы не одной команде

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что «Томь» еще сможет показать достойную игру в этом сезоне.

- Честно говоря, первый их матч не видел, а вот игру с ЦСКА посмотрел полностью. Надо отдать должное Валерию Петракову - команда неплохая, она еще даст бой. Конечно, резерв у него слабый, но у меня есть предчувствие, что «Томь» еще потрепит нервы и не одной команде. Учтите, что «Томь», по сути, сыграла с одними из лидеров чемпионата; у них еще будут матчи с соперниками более низкого класса, и в самой «Томи», мне кажется, складывается хороший коллектив, - цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, что вчера «Томь» проиграла ЦСКА со счетом 0:4. После 19 туров томский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата России. 

Матч

ЦСКА - Томь - 4:0 (3:0)

Голы

Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев

Предупреждения:

нет - Чуперка, 22

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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