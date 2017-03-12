Тренер «Сокола»: Мы что, изгои, чтобы нас так судили? Куда идет наш футбол?

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов после матча 26-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) высказал недовольство судейством.

По мнению тренера, арбитр Павел Шадыханов назначил в концовке матча сомнительный пенальти в ворота гостей.

– Вы видели этот момент? У вас есть своя позиция? – вопросом на вопрос ответил Хафизов в беседе с нашим корреспондентом Сергеем Ильевым

– На мой взгляд, 11-метровый выдуман.

– А мне просто стыдно. Понятно, что у нас финансовые проблемы, но давайте тогда расставим команды по местам в соответствие с их бюджетами. Ладно бы, хозяевами забили сами или после нашей ошибки. Прилетели за 6 часов до матча, ребята проявили самоотдачу – и такое… Куда идет наш футбол? В первом матче нам забили первый мяч с нарушением, здесь отобрали два очка. Мы что изгои, чтобы нас так судили? Это уже тенденция. Руководители судейского корпуса меняются, а все остается на том же уровне, - цитирует Хафизова «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 40-й минуте отличился Игорь Климов. В концовке матча счет сравнял с пенальти Руслан Корян.