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Тренер «Сокола»: Мы что, изгои, чтобы нас так судили? Куда идет наш футбол?

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов после матча 26-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1)  высказал недовольство судейством.

По мнению тренера, арбитр Павел Шадыханов назначил в концовке матча сомнительный пенальти в ворота гостей.

– Вы видели этот момент? У вас есть своя позиция? – вопросом на вопрос ответил Хафизов в беседе с нашим корреспондентом Сергеем Ильевым

– На мой взгляд, 11-метровый выдуман.

– А мне просто стыдно. Понятно, что у нас финансовые проблемы, но давайте тогда расставим команды по местам в соответствие с их бюджетами. Ладно бы, хозяевами забили сами или после нашей ошибки. Прилетели за 6 часов до матча, ребята проявили самоотдачу – и такое… Куда идет наш футбол? В первом матче нам забили первый мяч с нарушением, здесь отобрали два очка. Мы что изгои, чтобы нас так судили? Это уже тенденция. Руководители судейского корпуса меняются, а все остается на том же уровне, - цитирует Хафизова «Матч ТВ». 

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1.  В составе гостей на 40-й минуте отличился Игорь Климов. В концовке матча счет сравнял с пенальти Руслан Корян.  

Матч

СКА-Хабаровск - Сокол - 1:1 (0:1)

Голы

Климов 40 (0:1). Корян 82 (1:1 - пен.).

Состав

СКА-Хабаровск: Криворучко, Иванов, Микуцкис, Карасёв, Димидко, Друзин, Черевко, Астафьев, Дедечко (Корян, 71), Булия (Казанков, 61), Лескано

Сокол: Фёдоров, Васянович, Климов, Магадиев, Ходырев, Мануковский, Платика, Романенко, Хрущёв, Дудолев, Дергачёв (Перченок, 70)

Предупреждения:

Лескано, 44; Рылов, 90; Астафьев, 90; Черевко, 90 - Платика, 53; Мануковский, 80; Хрущёв, 81

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

12 марта 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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