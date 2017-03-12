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Баскетболистка сменила имя, чтобы избежать острот

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

100-килограммовая девушка по имени Аманда и с фамилией, которую мы не станем приводить (скажем лишь, что она начинается на ЗА, а далее следует известное трехбуквенное словечко), из оренбургской «Надежды» с оливковым цветом кожи, шведским паспортом и пикантной фамилией за несколько месяцев стала одним из символов российского женского баскетбола.

Разумеется, такое приобретение в минувшее межсезонье не могло не вызвать шуток.

«Мы понимали, что острот по поводу фамилии Аманды не избежать, и поэтому указали на её майке другую фамилию - Базокоу, чтобы поводов юморить у болельщиков стало поменьше, - сказал life.ru тренер-селекционер «Надежды» Егор Храмкин, усилиями которого и была приобретена высоченная шведка (рост 195 см).

Давать самой Аманде комментарии относительно происхождения её фамилии в клубе категорически запретили. Впрочем, «замолчать» тему полностью не удалось.

Своей игрой она действительно влюбила в себя весь Оренбург. В матчах Евролиги она с большим отрывом лидирует среди всех игроков «Надежды» как по очкам (14,9 в среднем за игру), так и по подборам (9,3).

Отец Аманды (с той же самой фамилией) родом из Кот д'Ивуара, мать (Базокоу) - испано-французского происхождения.

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