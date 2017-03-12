Александр Кокорин: Мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы судьи повнимательнее работали

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от первого тайма матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» и высказался о незасчитанном голе сине-бело-голубых.

- Местами игра идет грубовато. С чем это связываете?

- Все знают, что «Амкар» дома хорошо играет в обороне. Мы хотим забить, поэтому такая борьба получается. Никто не хочет проигрывать

- Погодные условия сказываются на ваших действиях?

- Условия для всех одинаковые. Единственное - был забит чистый гол, мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы повнимательнее работали. Камер здесь много, - сказал Кокорин в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, на девятой минуте мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот, но арбитры этого не заметили и продолжили игру.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.