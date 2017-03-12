Александр Кокорин: Мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы судьи повнимательнее работали
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от первого тайма матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» и высказался о незасчитанном голе сине-бело-голубых.
- Местами игра идет грубовато. С чем это связываете?
- Все знают, что «Амкар» дома хорошо играет в обороне. Мы хотим забить, поэтому такая борьба получается. Никто не хочет проигрывать
- Погодные условия сказываются на ваших действиях?
- Условия для всех одинаковые. Единственное - был забит чистый гол, мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы повнимательнее работали. Камер здесь много, - сказал Кокорин в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, на девятой минуте мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот, но арбитры этого не заметили и продолжили игру.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция