Брайан Идову: Дзюба сыграл правильно, но и судья верно отменил его гол

Защитник «Амкара» Брайан Идову подвел итоги первого тайма матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита».

- Вы были рядом, когда Дзюба забивал гол, который отменили.

- Хомич отдал мяч, чтобы его поставили на то место, где был офсайд. Он хотел отдать Огуде, чтобы тот оттуда разыграл мяч. Дзюба по идее правильно сыграл, показал, что мяч в игре, и пробил. Однако думаю, судья поступил правильно: Хомич хотел отдать мяч туда, где был офсайд.

- Погода сказывается на действиях футболистов?

- Погода неприятная, но думаю, она никак не сказывается. Все бегают еще больше. Игра мобильная, «Зенит» хватает мяч, мы стараемся закрывать зоны, пользоваться своими контратаками. Могли вести 2:0 в конце первого тайма, но не забили. Думаю, дальше будет такой же рисунок игры. Постараемся не пропустить и забить свое, если будут шансы, - сказал Идову в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, на 22-й минуте Дзюба забил гол в ворота Хомича, однако главный арбитр матча Евгений Турбин его отменил, так как вратарь «Амкара» перед этим неправильно ввел мяч в игру. Ранее арбитры не заметили, что мяч пересек линию ворот «Амкара» после навеса Олега Шатова.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.