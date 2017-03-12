Брайан Идову: Дзюба сыграл правильно, но и судья верно отменил его гол
Защитник «Амкара» Брайан Идову подвел итоги первого тайма матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита».
- Вы были рядом, когда Дзюба забивал гол, который отменили.
- Хомич отдал мяч, чтобы его поставили на то место, где был офсайд. Он хотел отдать Огуде, чтобы тот оттуда разыграл мяч. Дзюба по идее правильно сыграл, показал, что мяч в игре, и пробил. Однако думаю, судья поступил правильно: Хомич хотел отдать мяч туда, где был офсайд.
- Погода сказывается на действиях футболистов?
- Погода неприятная, но думаю, она никак не сказывается. Все бегают еще больше. Игра мобильная, «Зенит» хватает мяч, мы стараемся закрывать зоны, пользоваться своими контратаками. Могли вести 2:0 в конце первого тайма, но не забили. Думаю, дальше будет такой же рисунок игры. Постараемся не пропустить и забить свое, если будут шансы, - сказал Идову в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, на 22-й минуте Дзюба забил гол в ворота Хомича, однако главный арбитр матча Евгений Турбин его отменил, так как вратарь «Амкара» перед этим неправильно ввел мяч в игру. Ранее арбитры не заметили, что мяч пересек линию ворот «Амкара» после навеса Олега Шатова.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция