Россияне выиграли одиночную смешанную эстафету на Кубке IBU в Отепя
Российские биатлонисты Анна Никулина и Юрий Шопин стали первыми в миксте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.
Несмотря на штрафной круг, россияне опередили всех соперников.
Второе место заняли норвежцы Текла Брюнли и Кристофер Скьелвик, тройку замкнули шведы Ингела Андерссон и Тобиас Арвидсон.
Кубок IBU
Отепя
Одичночная смешанная эстафета 6+7,5 км
1. Россия
2. Норвегия
3. Швеция
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