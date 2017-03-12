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Россияне выиграли одиночную смешанную эстафету на Кубке IBU в Отепя

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские биатлонисты Анна Никулина и Юрий Шопин стали первыми в миксте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

Несмотря на штрафной круг, россияне опередили всех соперников. 

Второе место заняли норвежцы Текла Брюнли и Кристофер Скьелвик, тройку замкнули шведы Ингела Андерссон и Тобиас Арвидсон.

Кубок IBU

Отепя (Эстония)

Одичночная смешанная эстафета 6+7,5 км

1. Россия (Никулина, Шопин) — 35.24,4 (1+5)

2. Норвегия (Брун-Ли, Шелвик) +8,4 (0+5)

3. Швеция (Андерссон, Арвидсон) +26,9 (0+7)

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