Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг факт массовой драки на открытом чемпионате Дагестана по ММА
Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг факт «массовой драки» на открытом чемпионате Дагестана по ММА.
«Никакой массовой драки между зрителями по окончанию боя Минеев - Джуманиязов на открытом чемпионате Дагестана по ММА не было. Всплеск эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта, быстро успокоился. Сами бойцы извинились друг перед другом и пожали руки. Главный судья соревнования согласно правилам вида сорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду «Dagestan fighters», также аннулировал результат боя», - заявил Габдуллин.
MMA-style. В Махачкале накинулись на Минеева и началась массовая драка (видео)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически