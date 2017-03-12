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Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг факт массовой драки на открытом чемпионате Дагестана по ММА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг факт «массовой драки» на открытом чемпионате Дагестана по ММА.

«Никакой массовой драки между зрителями по окончанию боя Минеев - Джуманиязов на открытом чемпионате Дагестана по ММА не было. Всплеск эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта, быстро успокоился. Сами бойцы извинились друг перед другом и пожали руки. Главный судья соревнования согласно правилам вида сорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду «Dagestan fighters», также аннулировал результат боя», - заявил Габдуллин.

MMA-style. В Махачкале накинулись на Минеева и началась массовая драка (видео)



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