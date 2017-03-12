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«Амкар» – «Зенит». Иванович сыграл в матче РФПЛ впервые с 2007 года

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович вышел на замену в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара», который проходит в Перми.

Серб на 71-й минуте заменил Юрия Жиркова. Для защитника это первая игра в чемпионате России за «Зенит». Ранее он принял участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).

До перехода в «Зенит» Иванович играл за «Челси» и «Локомотив». Последний матч в РФПЛ за железнодорожников серб провел 11 ноября 2007 года, когда московский клуб дома проиграл «Кубани» (2:3).

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Зенит». 

Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот (фото)

Матч

Амкар - Зенит - 1:0 (1:0)

Голы

Гиголаев 33 (1:0).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

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