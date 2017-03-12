«Амкар» – «Зенит». Иванович сыграл в матче РФПЛ впервые с 2007 года
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович вышел на замену в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара», который проходит в Перми.
Серб на 71-й минуте заменил Юрия Жиркова. Для защитника это первая игра в чемпионате России за «Зенит». Ранее он принял участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).
До перехода в «Зенит» Иванович играл за «Челси» и «Локомотив». Последний матч в РФПЛ за железнодорожников серб провел 11 ноября 2007 года, когда московский клуб дома проиграл «Кубани» (2:3).
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Зенит».
Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот (фото)
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция