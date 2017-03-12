«Амкар» – «Зенит». Иванович сыграл в матче РФПЛ впервые с 2007 года

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович вышел на замену в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара», который проходит в Перми.

Серб на 71-й минуте заменил Юрия Жиркова. Для защитника это первая игра в чемпионате России за «Зенит». Ранее он принял участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).

До перехода в «Зенит» Иванович играл за «Челси» и «Локомотив». Последний матч в РФПЛ за железнодорожников серб провел 11 ноября 2007 года, когда московский клуб дома проиграл «Кубани» (2:3).

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Зенит».

Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот (фото)