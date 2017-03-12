Алешин стартует 17-м на первом этапе IndyCar
Россиянин Михаил Алешин квалифицировался 17-м на первом этапе чемпионата IndyCar-2017, который пройдет в американском Сент-Питерсберге., сообщает RT.
Победу в квалификации одержал гонщик «Пенске» Уилл Пауэр. Вторым стал Скотт Диксон из «Ганасси», третьим стартует напарник Алешина по команде «Шмидт Петерсон» — Джеймс Хинчклифф.
Сам россиянин показал время на 0,7034 секунды медленнее результата победителя.
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