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Алешин стартует 17-м на первом этапе IndyCar

Источник:  RT на русскомКомментарии

Россиянин Михаил Алешин квалифицировался 17-м на первом этапе чемпионата IndyCar-2017, который пройдет в американском Сент-Питерсберге., сообщает RT. 

Победу в квалификации одержал гонщик «Пенске» Уилл Пауэр. Вторым стал Скотт Диксон из «Ганасси», третьим стартует напарник Алешина по команде «Шмидт Петерсон» — Джеймс Хинчклифф.

Сам россиянин показал время на 0,7034 секунды медленнее результата победителя. 

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