Харитонов опустился на 55-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Емельяненко — на 29-м
В обновленном рейтинге тяжеловесов ММА россиянин Сергей Харитонов опустился на две строчки и теперь занимает 55-е место.
Федор Емельяненко сохранил за собой 29-е место. Выше всех среди российских тяжеловесов находится Виталий Минаков, он расположился на 18-м месте.
Лидирует по-прежнему американец Стипе Миочич, который является чемпионом UFC.
РЕЙТИНГ ТЯЖЕЛОВЕСОВ
МАРТ
1.
Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)
3. Алистар Оверим (Голландия, 42-15)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)
6. Джош Барнетт (США, 35-8)
7. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-10-1)
8. Деррек Льюис (США, 18-4)
9. Бен Ротвелл (США, 36-10)
10. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
…18
(0).
Виталий Минаков (Россия, 19-0)
20. (0). Александр Волков (Россия, 27-6)
24. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
25. (0). Иван Штырков (Россия, 9-0)
29. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)
31. (0). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
37. (+1). Сергей Павлович (Россия, 10-0)
40. (0). Алексей Олейник (Россия, 56-10-1)
45. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
52. (-1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)
52. (+1). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)
55. (-2). Сергей Харитонов (Россия, 24-7)
63. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
65. (0). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)
69. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)
71. (0). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)
84. (-2). Константин Ерохин (Россия, 9-3)