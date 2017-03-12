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Александр Бубнов: «Ростову» нужно с полной серьезностью отнестись к задаче попадания в еврозону на следующий сезон

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» - «Терек».

- Противостояние с «МЮ» в Лиге Европы престижно, но «Ростову» нужно с полной серьезностью отнестись к задаче попадания в еврозону на следующий сезон. В домашней игре с прямым конкурентом обязательно взять три очка. Прогноз - 2:0 в пользу «Ростова», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:00 в Ростове-на-Дону. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.  

Матч

Ростов - Терек

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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