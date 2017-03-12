Александр Бубнов: «Ростову» нужно с полной серьезностью отнестись к задаче попадания в еврозону на следующий сезон
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» - «Терек».
- Противостояние с «МЮ» в Лиге Европы престижно, но «Ростову» нужно с полной серьезностью отнестись к задаче попадания в еврозону на следующий сезон. В домашней игре с прямым конкурентом обязательно взять три очка. Прогноз - 2:0 в пользу «Ростова», - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что матч состоится сегодня в 19:00 в Ростове-на-Дону. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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