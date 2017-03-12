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Сенсация тура: «Амкар» дома обыграл «Зенит», судья не засчитал два гола гостей

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Сенсация тура: «Амкар» дома обыграл «Зенит», судья не засчитал два гола гостей

Пермский «Амкар» в матче 19-го тура премьер-лиги одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил экс-игрок сине-бело-голубых Роланд Гиголаев.

В первом тайме главный судья Евгений Турбин, представляющий Москву, не засчитал два гола гостей. На восьмой минуте судейская бригада не увидела, что мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот. На 22-й минуте арбитр отменил гол Артема Дзюбы, так как перед этим Дмитрий Хомич неправильно ввел мяч в игру.

Пермяки набрали 30 очков и поднялись с восьмой позиции на пятую.

Подопечные Мирчи Луческу остались на третьем месте с 36 очками. Отставание сине-бело-голубых от «Спартака» составляет пять очков.

«Амкар» обыграл «Зенит»: как это было

Отметим, что «Амкар» ни разу не пропускал в домашних матчах в нынешнем розыгрыше чемпионата России. 

В 20-м туре «Зенит» примет на «Петровском» тульский «Арсенал». Матч состоится 19 марта. «Амкар» днем ранее сыграет в Томске против «Томи».

Матч

Амкар - Зенит - 1:0 (1:0)

Голы

Гиголаев 33 (1:0).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

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