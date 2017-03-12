Сенсация тура: «Амкар» дома обыграл «Зенит», судья не засчитал два гола гостей

Пермский «Амкар» в матче 19-го тура премьер-лиги одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил экс-игрок сине-бело-голубых Роланд Гиголаев.

В первом тайме главный судья Евгений Турбин, представляющий Москву, не засчитал два гола гостей. На восьмой минуте судейская бригада не увидела, что мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот. На 22-й минуте арбитр отменил гол Артема Дзюбы, так как перед этим Дмитрий Хомич неправильно ввел мяч в игру.

Пермяки набрали 30 очков и поднялись с восьмой позиции на пятую.

Подопечные Мирчи Луческу остались на третьем месте с 36 очками. Отставание сине-бело-голубых от «Спартака» составляет пять очков.

Отметим, что «Амкар» ни разу не пропускал в домашних матчах в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

В 20-м туре «Зенит» примет на «Петровском» тульский «Арсенал». Матч состоится 19 марта. «Амкар» днем ранее сыграет в Томске против «Томи».