Мирча Луческу: По мнению игроков был чистый гол и пенальти на Дзюбе. Все против нас

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча с «Амкаром» в 19-м туре РФПЛ (0:1) и высказался о двух незасчитанных голах сине-бело-голубых.

- Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже - за первые 30 минут почти не было атак и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.

Не хочется повторять, но придется - мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас.

Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому.

- Что сказали Нету по поводу того, что он спас «Амкар» от гола?

- Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом - отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

«Амкар» обороняется почти всей командой по своей штрафной и естественно, что они фолят. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить. Возможно, опять соберется арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул. Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.

«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и других

- Настолько ли жестко играл «Амкар», что их посадили на желтые карточки?

- Мы предупреждали своих игроков, что это свойственно «Амкару». Они играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы - они знаю, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек. Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю Гаджиева с тем, как он организовал игру и командные действия. Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков.

В 20-м туре «Зенит» примет на «Петровском» тульский «Арсенал». Матч состоится 19 марта. «Амкар» днем ранее сыграет в Томске против «Томи».