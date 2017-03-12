Гаджи Гаджиев: Не пропускаем дома? Это заслуга команды, она сыграла дисциплинированно и самоотверженно

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил игру пермяков в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

- Объяснить сложно, почему не пропускаем на своем поле. «Зенит» владел территорией. Нельзя сказать, что у нас были очевидные моменты для взятия ворот. Я думаю, что в первую очередь это заслуга нашей команды, которая сыграла дисциплинированно, самоотверженно. Плюс стечение обстоятельств.

Но если говорить о реальных моментов, как ни странно, у нас - у команды, которая в два раза меньше владела мячом - были реальные возможности, контратаки. У Комолова был выход один в один в первом тайме. Во втором тайме, когда «Зенит» пошел всей командой вперед, были свободные зоны, могли получше распорядиться мячом. Я доволен результатом, потому что группы игроков нет, - сказал Гаджиев в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков.

В 20-м туре «Зенит» примет на «Петровском» тульский «Арсенал». Матч состоится 19 марта. «Амкар» днем ранее сыграет в Томске против «Томи».