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Александр Третьяков: Олимпийская трасса в Корее не очень быстрая, там едешь раслабленнее, чем в Сочи

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков поделился ожиданиями в преддверии этапа Кубка мира в Южной Корее.

- Здесь в Корее все совсем другое, интересно, прикольно, поэтому и готовиться к этому этапу Кубка мира легче. Это такая хорошая возможность переключиться. Азия отличается от мест, где мы обычно выступаем, многое в новинку.

Трасса в хорошем состоянии, тренируемся по плану. У нее, как и у всех трасс, есть свои изюминки: она короткая, не очень быстрая, безопасная. Скорости здесь не такие высокие как в Сочи или Уистлере, чуть-чуть порасслабленнее едешь, - сказал Третьяков в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет в Пхенчхане на олимпийской трассе 17-19 марта. 

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