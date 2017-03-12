Константин Генич: «Спартак» победит «Анжи» с разницей в два мяча

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи».

- У «Спартака» возвращается Квинси Промес, но не будет Дениса Глушакова. Тяжелая потеря, но варианты для замены есть – тот же Зобнин, который может опуститься в опорную зону.

«Анжи» по первым двум матчам показался крепкой, но не забивной командой. И вряд ли в игре со «Спартаком» махачкалинцев резко прорвет. Несмотря на то, что именно Александр Григорян выбил «Спартак» из Кубка России, «Анжи» проиграет. «Спартак» играет дома при своих болельщиках и победит с разницей в два мяча. Например, 2:0 или 3:1, - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 в Москве. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.