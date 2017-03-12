«Ростов» - «Терек»: на матче ожидается 14 тысяч зрителей

Матч 19-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Тереком» вызвал интерес в южной столице.

Ожидается, что на трибунах стадиона «Олимп-2» соберется около 14 тысяч человек. На данный момент в продаже осталось 500 билетов на игру.

Напомним, что встречу между «Ростовом» и «Тереком» состоится сегодня в 19:00.