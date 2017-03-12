«Ростов» - «Терек»: на матче ожидается 14 тысяч зрителей
Матч 19-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Тереком» вызвал интерес в южной столице.
Ожидается, что на трибунах стадиона «Олимп-2» соберется около 14 тысяч человек. На данный момент в продаже осталось 500 билетов на игру.
Напомним, что встречу между «Ростовом» и «Тереком» состоится сегодня в 19:00.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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